Toyota Corolla é Carro do Ano em Portugal

Depois de vários anos ausente da iniciativa, a Toyota arriscou com a nova geração do Corolla, que, ao fim de 12 anos, voltou a reunir a família hatch, sedan e carrinha (Touring Sports) sob o mesmo chapéu. E não se deu mal: o conhecido modelo familiar nipónico, que se fabrica ininterruptamente desde 1966, com mais de 45 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo, conquistou o título de Essilor Carro do Ano, um prémio que, organizado pelo Expresso e SIC/SIC Notícias, é atribuído por 19 de jornalistas do sector, em representação dos respectivos órgãos de comunicação social, PÚBLICO incluído. Entre os sete finalistas estavam ainda BMW Série 1, Kia XCeed, Mazda3, Opel Corsa, Peugeot 208 e Skoda Scala.

Gama Toyota Corolla Corolla Hatchback Corolla Hatchback Corolla Hatchback Corolla Hatchback Corolla Hatchback Fotogaleria

Além do galardão Volante de Cristal, o Toyota Corolla recebeu ainda o título de Híbrido do Ano, com o hatchback 1.8 Hybrid Exclusive, tendo, porém, falhado na outra classe a que estava a concurso: o prémio de Familiar do Ano foi para o Skoda Scala, servido pelo motor a gasolina 1.0 TSI de 116cv e caixa automática DSG, na versão de equipamento Style.

A iniciativa Essilor Carro do Ano, promovida pelo grupo Impresa, através do semanário Expresso e dos canais televisivos SIC/SIC Notícias/SIC Caras, conta com um júri composto por jornalistas automóveis em representação de 19 órgãos de comunicação social. Além dos organizadores, o júri inclui a revista especializada Carros e Motores, os sites Motor 24, Razão Automóvel e Volante, o desportivo Record, os generalistas Correio da Manhã, Diário de Notícias e PÚBLICO, o económico Jornal de Negócios, as revistas ACP, Exame Informática e Visão, os canais de televisão RTP e TVI e as rádios Renascença/RFM e TSF.

Nas restantes classes, Peugeot 208 (que no início da semana, em Genebra, conquistou o título de Carro do Ano Internacional) sagrou-se Citadino do Ano, classe a que submeteu o GT Line 1.2 Puretech de 130cv, com caixa automática EAT8; Hyundai Ioniq EV distinguiu-se como Eléctrico do Ano, depois de, no ano passado, ter passado a propor o automóvel com baterias de maior capacidade, aumentando assim a autonomia de uma só carga para mais de 300 quilómetros; e o potente BMW 840d xDrive Cabrio foi eleito Desportivo do Ano. Entre os SUV, a classe dos Compactos foi conquistada pelo Kia XCeed 1.4 TGDi Tech, enquanto o segmento dos Grandes SUV foi liderado pelo Seat Tarraco 2.0 TDi 150cv Xcellence.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O anúncio do prémio foi feito esta quinta-feira à noite, durante a festa anual que reúne agentes vários da indústria automóvel, e distinguiu ainda a tecnologia Mazda Skyactive-X, que alia as vantagens dos blocos a gasolina às dos diesel, ao afirmar-se como o primeiro cuja ignição se faz (também) por compressão. Uma verdadeira revolução se se tiver em conta que, até aqui, apenas os motores a gasóleo funcionavam assim. O que os engenheiros da Mazda conseguiram foi montar um sistema que, não excluindo a vela de ignição, executa a combustão da mistura ar/combustível tirando partido da compressão.

Já a personalidade do ano, um prémio decidido pela organização, foi entregue a José Ramos, o empresário de Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, presidente e CEO da Toyota Caetano Portugal.

CITADINO

Opel Corsa 1.2 Turbo 130cv GS Line

Vencedor: Peugeot 208 GT Line 1.2 Puretech 130 EAT8 DESPORTIVO

Bentley Continental GTC

Vencedor: BMW 840d X Drive (Cabrio)

Hyundai i30 Fastback N 2.0 TGDi MY19 275cv ELÉCTRICO

Audi e-tron quattro

DS3 Crossback E-Tense Grand Chic

Vencedor: Hyundai Ioniq EV MY20 + Pack Pele FAMILIAR

BMW 116d

Kia Proceed 1.6 CRDI GT Line

Mazda3 HB 2.0 SKYACTIV-X 180cv Excellence

Vencedor: koda Scala 1.0 TSI 116cv Style DSG

Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Luxury Black HÍBRIDO DO ANO

Hyundai Kauai HEV 1.6 GDI Premium MY20 + Navi + Vision

Lexus ES 300h Executive+

Vencedor: Toyota Corolla Hatchback 1.8 Hybrid Exclusive

Volkswagen Passat GTE SUV/COMPACTO

Audi Q3 Sportback 35 TDI 150CV S Tronic

Citroën C5 Aircross Shine 1.5 BlueHdi 130 EAT8

Honda CR-V Hybrid 2.0 Lifestyle

Vencedor: Kia XCEED 1.4 TGDI Tech

Lexus UX 250h

Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-G 122cv Evolve Pack i-Activsense

Nissan Juke 1.0 DIG-T 117cv N-Connecta

Toyota RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force Square Collection 4x2

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 115cv DSG SUV/GRANDE

BMW X7 M50d

Vencedor: SEAT Tarraco 2.0 TDI 150cv Xcellence