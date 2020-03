Um Bairrada capaz de conquistar até os cépticos dos rosés

As bairradinas Caves São João, que têm no seu portefólio os vinhos Frei João (Bairrada) e Porta dos Cavaleiros (Dão), duas das marcas mais conhecidas do país, comemoram este ano o seu centenário. Foram fundadas pelos irmãos José, Manuel e Albano Costa, com o objectivo de produzir e comercializar vinhos fortificados do Douro (só a partir dos anos 1930 é que passaram a comercializar vinhos da Bairrada e, mais tarde, do Dão). Até há alguns meses, era expectável que a data fosse celebrada já pelos novos proprietários – e tudo indicava que seria a Sogrape. Mas, nos últimos meses, o negócio entrou numa fase de indefinição, com o aparecimento de um novo concorrente.

Continuar a ler