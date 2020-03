Itália, um país fantasma afectado pelo novo coronavírus

O Governo italiano decidiu esta quarta-feira ordenar o encerramento de todas as escolas e universidades no país a partir de quinta-feira e até 15 de Março. Esta medida tornou um país numa enorme "cidade fantasma": num país marcado pelo catolocismo, as igrejas estão vazias; as escolas, universidades, e outras instituições não vêem ninguém; as ruas, habitualmente cheias de turistas à procura da foto perfeita, encontram-se despovoadas.

Além desta medida, também está a ser equacionada a hipótese de se proibirem todos os actos públicos e os desportivos terão de ter lugar à porta fechada. O executivo italiano tenta evitar que a doença se propague mais numa semana considerada como crítica.

Itália é o país europeu com mais infecções pelo novo coronavírus. O contágio, que começou em algumas zonas do norte de Itália, alargou-se, nos últimos dias, a todas as regiões, com mortes registadas em oito comunas.