Esta quinta-feira, 5 de Março, o PÚBLICO fez 30 anos. O Museu da Electricidade, em Lisboa, recebeu um evento especial onde se propôs reflectir sobre as últimas três décadas, olhar para o presente e, sobretudo, apontar pistas para o futuro do país e do mundo. Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, António Barreto, José Pinto dos Santos, José Felix Ribeiro e Paulo Portas, entre outros, contribuíram para a discussão.