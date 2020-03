O B-A-Ba da Economia dos surtos virais

Agora que a Covid-19 se espalhou pelo mundo e chegou a Portugal, começam a surgir notícias sobre o impacto económico da epidemia. A OCDE, que tinha previsto uma taxa de crescimento do PIB global de 2,9% em novembro, baixou a previsão de crescimento para 2,5% e avisou que o crescimento global pode baixar para 1,5% se a epidemia se prolongar. Os Bancos centrais reagiram. A Reserva Federal nos EUA e o Banco Central Australiano baixaram a taxa de juro em meio ponto percentual na sexta feira. Os Bancos Centrais Japonês e Britânico afirmaram-se prontos a intervir no início desta semana, seguidos pelo Banco Central Europeu. O Banco Mundial e o FMI anunciaram financiamentos de emergência para ajudar os sistemas de saúde a lutar contra o avanço do vírus. Em Portugal, foi criada uma linha de crédito para as empresas.

