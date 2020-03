CP transportou mais 19 milhões de passageiros em 2019

A Comboios de Portugal (CP) transportou 145 milhões de passageiros em 2019, mais 19 milhões do que em 2018, anunciou a empresa pública.

Este aumento de 15% face a 2018 “confirma a tendência de crescimento” verificada em anos anteriores, “transversal a todos os serviços”, diz a CP em comunicado.

As receitas de tráfego atingiram cerca de 274 milhões de euros em 2019, traduzindo um aumento de 5,7% face a 2018. A CP destaca os comboios Urbanos de Lisboa e Porto como os que registaram maior crescimento, com 103 milhões (mais 18,4%) de passageiros em Lisboa e 24 milhões de passageiros (mais 7,7%) no Porto.

Nos serviços de Longo Curso viajaram cerca de 6,7 milhões de passageiros, mais 4,9% do que em 2018, enquanto no serviço Regional viajaram ao longo do ano cerca de 11 milhões de passageiros, mais 5,2% do que em 2018.

As contas da empresa para 2019 ainda não são conhecidas. Em 2018, a transportadora registou prejuízos de 105,6 milhões de euros, uma redução de 5,6% face aos 112 milhões de prejuízo em 2017.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em 2019, o Estado (que detém 100% do capital) injectou 518 milhões na CP, para cobrir resultados transitados negativos. Esse montante foi usado para pagar um empréstimo obrigacionista de 500 milhões em Outubro, que tinha sido autorizado dez anos antes para pagar passivo de curto prazo.

No primeiro semestre de 2019, a transportadora do Estado tinha agravado o capital próprio negativo em 40 milhões face ao semestre precedente. O passivo acumulado era então de 2890 milhões de euros, com activos (incluindo locações financeiras) avaliados em 580,41 milhões.

A empresa foi reestruturada em Janeiro de 2019, desaparecendo em definitivo a antiga divisão em unidades de negócio.