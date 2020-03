Lesão afasta Ana Catarina Nogueira do Master de Marbella

O primeiro torneio de Ana Catarina Nogueira no World Padel Tour (WPT) 2020 terminou sem jogar. Depois de ultrapassar as duas primeiras etapas do Master de Marbella, a jogadora portuguesa ficou afastada das meias-finais do torneio devido a uma lesão abdominal da sua companheira de equipa Delfina Brea.

O regresso da dupla luso-argentina entre Nogueira e Brea até estava a começar bem, depois de ultrapassarem os “16-avos” e “oitavos” sem perderem qualquer set, mas a lesão de Delfina Brea impediu um frente-a-frente que se antevia difícil com as espanholas Lucía Sainz e Gemma Triay.

A próxima etapa do WPT realiza-se entre 22 e 29 de Março, no Complexo Deportivo As Travesas, onde será disputado o Vigo Open.