João Félix volta a ser titular no Atlético de Madrid no jogo frente ao Sevilha

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, disse esta sexta-feira que João Félix vai voltar a ser titular no sábado, na recepção ao Sevilha, e que o avançado pode “chegar longe, se quiser”.

Na antevisão do encontro frente ao Sevilha, o técnico argentino disse que “João Félix começou com muita vontade e entusiasmo” e que “agora procura um lugar na equipa”, após “duas lesões que lhe tiraram a continuidade”.

No início do ano, João Félix teve uma lesão muscular que o afastou durante um mês. O português regressou aos relvados no final de Fevereiro, como suplente, na recepção ao Villarreal, jogo em que marcou um golo.

“Onde ele chegar será ao sítio a que se propuser. É habitual nos jovens, chegarem onde querem. Se quiser, irá longe”, acrescentou o treinador dos “colchoneros” em relação ao internacional português, de 20 anos.

O avançado teve duas lesões no intervalo de quatro meses e tem estado aquém das expectativas criadas quando foi contratado ao Benfica por 120 milhões de euros.

O Atlético de Madrid recebe o Sevilha no sábado, na 27.ª jornada da Liga espanhola. Os "colchoneros” estão em quinto lugar, com 44 pontos, menos dois que a equipa orientada por Julen Lopetegui, que está na terceira posição.

A equipa madrilena está a 22 pontos da liderança, que pertence ao Real Madrid, que tem 56 pontos, mais um do que o Barcelona, segundo classificado.