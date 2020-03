Corinthians confirma negociações com o Benfica para a transferência de Pedrinho

O Corinthians confirmou nesta sexta-feira, em nota divulgada no site oficial, existir uma “negociação em curso” com o Benfica para a transferência do médio ofensivo brasileiro Pedrinho para o clube campeão nacional de futebol.

“Devido à negociação em curso entre Sport Club Corinthians Paulista e o Benfica, o médio Pedrinho ficará de fora da lista de convocados para o jogo diante do Novorizontino, válido para a nona jornada do campeonato paulista, neste sábado”, refere o clube corinthiano.

Pedrinho, de 21 anos, vinha sendo associado ao Benfica nos últimos meses, sendo que tanto o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, como o agente do jogador, Will Dantas, já tinham assumido que havia negociações em curso com as “águias”.

O médio ofensivo foi hoje convocado para a selecção olímpica do Brasil, que vai preparar a participação nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.