Morreu McCoy Tyner, um dos maiores pianistas do jazz

O histórico músico McCoy Tyner, um dos pianistas mais importantes do jazz norte-americano, morreu aos 81 anos. A confirmação foi feita esta sexta-feira por familiares nas redes sociais.

“É com muita pena que confirmamos a morte do meu tio McCoy Tyner. Um dos maiores pianistas de jazz de sempre”, escreveu no Twitter um dos sobrinhos. O músico, nascido em Filadélfia, baptizado como Alfred Tyner, iniciou-se no estudo do piano aos 13 anos e no início dos anos 1960 juntou-se ao famoso quarteto John Coltrane.

Entre as obras gravadas com o quarteto de Coltrane destacam-se os álbuns “My Favorite things” e “ A Love Supreme”, que também contaram com a participação do baixista Jimmy Garrison e o baterista Elvin Jones. Mais tarde, já em 1965, abandonou o quarteto e juntou-se a nomes como Art Blakey, Donald Byrd, Carlos Santana, Wayne Shorter, Lee Morgan, Grant Green ou Stanley Clarke.

Além destes trabalhos, também se notabilizou a solo, começando com o LP de 1962 “Inception”, que gravou para a Impulse! Records. Já para a Blue Note, lançou, em 1967 um dos discos mais importantes da carreira, o “The real McCoy”.

Ao longo da carreira, foi premiado com quatro Grammy.