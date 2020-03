Auga Seca é a primeira série portuguesa na HBO Portugal e Espanha

A série luso-espanhola Auga Seca, recentemente exibida na RTP, torna-se no primeiro título de ficção serializada com selo português a integrar o catálogo da HBO Portugal e da HBO Espanha, anunciaram esta sexta-feira a RTP e a HBO. Auga Seca, protagonizada por Victoria Guerra e Monti Castinceiras, é um drama policial cujo modelo de produção vai até ser tema de uma conferência no primeiro evento dedicado às séries portuguesas, o ONSeries, que decorrerá em Lisboa nos dias 28 e 29 de Abril.

A estreia dos seus seis episódios está já agendada para 1 de Abril. “Rodada originalmente em galego e português, Auga Seca, um thriller de seis episódios é a primeira série de produção portuguesa que é incorporada no catálogo da HBO Portugal”, como se lê no comunicado da plataforma de streaming. Não é ainda a desejada produção de uma ficção portuguesa por encomenda para um serviço de streaming como a Netflix ou a HBO, há muito debatida no sector do audiovisual, mas Auga Seca junta-se assim a especiais de comédia de Salvador Martinha na Netflix ou a filmes como Tabu na HBO Portugal para a representação portuguesa nas bibliotecas dos serviços de video on-demand no mercado.

Este acordo de disponibilização da série Auga Seca é anunciado um dia depois de, no 6.º Encontro de Produtores Independentes de Televisão, o ONSeries ter anunciado um painel dedicado ao case study Auga Seca - o facto de ser uma co-produção, uma das formas de financiamento e produção mais discutidas dos últimos tempos no meio como forma de atingir a internacionalização e aumentar o financiamento, é um dos motivos do destaque para a série.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A HBO Portugal detalha que a série teve “estreia mundial na última edição do [mercado de audiovisual] MIPCOM de Cannes, em Outubro passado” e também “uma óptima recepção do público nos canais da RTP e TV Galiza”. Auga Seca é a segunda co-produção da RTP e do canal galego, sucedendo assim a Vidago Palace (2017). Tráfico de armas, empresários e um elenco que inclui ainda Sergio Pazos, Adriano Luz, Joana Santos, Igor Regala e João Arrais perfazem a mini-série, que tem produção executiva de José Amaral da SP-i (o braço internacional da premiada produtora portuguesa SP Televisão) e Alfonso Blanco, criador da série.

Entretanto, Auga Seca está disponível no RTP Play, o serviço de streaming da própria RTP. Segundo dados da Marktest, em Agosto do ano passado 1,5 milhões de portugueses subscreviam serviços de streaming.