Estaremos todos inf’tados?

Em carta datada de 1905, ano em que se assistiu ao segundo pogrom de Kishinev, hoje Chisinau e capital da Moldávia (o primeiro fora em 1903), Yisrolik, personagem de Sholom Aleichem, escreve o seguinte: “Meu caro Yankel. Pedes-me que te escreva uma carta longa e muito gostaria de poder satisfazer-te, mas a verdade é que não há grande coisa para contar. Como sempre, os ricos continuam ricos e os pobres morrem de fome. O que é que isso tem de novo? No que diz respeito a pogroms, graças a Deus nada mais há a temer, pois já tivemos o nosso — na realidade, foram dois e um terceiro não merecia o esforço… A nossa família sobreviveu toda, excepto Lippi, que foi morto juntamente com os dois filhos, Noah e Mordecai; artesãos de primeira água, os três. Ah, sim, e Hersh. Perel foi encontrada morta na cave, com o bebé ao peito. Mas como Getzi costumava dizer: ‘Podia ter sido pior; e não se pense no melhor, que para isso não há limites’. Perguntas-me pelo Heshel. Está sem trabalho vai para meio ano. A verdade é que na prisão não o querem deixar trabalhar… Mendel foi esperto; levantou-se e morreu. Uns dizem que foi de fome, outros que se consumiu. Pessoalmente, acho que morreu das duas coisas. Para te falar com franqueza, não sei sobre que mais te possa escrever, a não ser a cólera que está a ir de vento em popa…”.

