O contágio é o nosso destino

Quem, no final da semana passada, acompanhou através dos jornais italianos online o pânico que se instalou por causa da acelerada expansão, nas regiões do norte da Itália, do novo coronavírus, pôde assistir a uma viragem brusca no teor e no tom das notícias. De um dia para o outro, sem que nada se tenha alterado quanto ao curso do contágio, os títulos (pelo menos, os dos dois maiores diários italianos, o Corriere della Sera e o La Repubblica passaram a ser muito mais tranquilizadores e até de incitamento à retomada da vida normal.

