Carla Pires antecipa em Cartografado o álbum que sairá em 20 de Março

É o tema que dá título ao álbum e reflecte também o seu espírito: Cartografado antecipa em single e videoclipe o álbum homónimo, a editar este mês pela Ocarina, e que será o quarto álbum a solo da fadista Carla Pires, depois de Ilha do Meu Fado (2005), Rota das Paixões (2012) e Aqui (2016). Com arranjos, produção musical e edição de André M. Santos, direcção artística de Amélia Muge e produção executiva de Joaquim Balas, o disco tem treze canções, embaladas num mesmo espírito, assim sintetizado no texto que abre o seu libreto: “Entre tudo o que não há e o tempo de acontecer ressoa a incompletude e o esplendor de nos sentirmos com esta voz, de ir com ela, sendo outros constantemente. É esse o fado que aqui soa e se partilha. Viajar assim, é viagem.” Isto com “uma capacidade [da cantora] de tornar o fado ainda mais mundo, mas também ainda mais fado, cantado em nome próprio.” Este é o primeiro tema a ser revelado antes da edição do disco, a 20 de Março.