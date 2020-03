Ministério afasta administração dos serviços partilhados da Saúde, responsável pela gestão do SNS24

O conselho de administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) foi afastado de funções pela tutela. “O secretário de Estado da Saúde [António Sales] disse-me ontem à noite [quarta-feira] que já não estava a trabalhar no dia seguinte”, contou ao PÚBLICO o até agora presidente dos SPMS, Henrique Martins. Este responsável disse que a governante não lhe explicou a decisão.

Além de Henrique Martins, foram afastados Artur Mimoso e João Martins, membros do conselho de administração. Os SPMS são responsáveis pela gestão da informática e das compras do Serviço Nacional de Saúde.

No início deste ano, Henrique Martins já tinha manifestado a sua oposição à verba inscrita no Orçamento do Estado para os SPMS, 21,9 milhões de euros, lembrando que era inferior à dos dois anos anteriores.

O mandato do conselho de administração dos SPMS tinha terminado no dia 31 de Dezembro de 2019, mas havia a possibilidade de uma recondução por mais três anos. O PÚBLICO apurou que haverá já uma nova equipa escolhida pelo Ministério da Saúde, mas os nomes ainda se desconhecem.

A SPMS é a entidade responsável pelas “áreas de compras e logística, serviços financeiros, recursos humanos e sistemas e tecnologias de informação e comunicação – às entidades com actividade específica na área da saúde, de forma a ‘centralizar, optimizar e racionalizar’ a aquisição de bens e serviços no Serviço Nacional de Saúde”. Desde 2017 que a SPMS passou também a ser a responsável pela linha Saúde 24, substituindo a Direcção-Geral da Saúde nessas funções.

No decreto-lei publicado na altura explica-se que “o acompanhamento do novo CCSNS [Linha Saúde 24] passe a ser efectuado pela SPMS, E. P. E., sem prejuízo da colaboração técnica da DGS para a realização de auditorias clínicas e de qualidade, o que se pretende concretizar através do presente decreto-lei”.

O PÚBLICO enviou várias perguntas ao Ministério da Saúde e ainda aguarda resposta.