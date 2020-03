Histórias de quem sempre fez, de quem sempre leu e de quem faz... e tem a mesma idade do PÚBLICO

O PÚBLICO faz 30 anos e lançou um desafio especial ao podcast Histórias de Portugal, parte da rede de parceiros do jornal. Recebemos como presente um episódio com belas histórias de quem sempre fez, de quem sempre leu e de quem faz... e tem a mesma idade que o jornal.

João Sequeira é médico, vive em Linda-a-Velha e sabe exactamente em que dia começou a ler o PÚBLICO. Foi a 5 de Março de 1990, ou seja, no dia em que o PÚBLICO surgiu nas bancas pela primeira vez. Desde então, nunca deixou de ler o jornal “não alinhado” de que o próprio João diz: “O PÚBLICO está muito feito à minha imagem!” Mas, mesmo agora que já lê o jornal em versão digital, mantém sempre por perto pelo menos três exemplares do PÚBLICO em papel. Exemplares dos dias de nascimento dos três filhos: o Miguel (26/3/2010), a Leonor (17/1/2008) e a Inês (11/3/2006).

Se há quem leia o PÚBLICO desde o primeiro dia… há quem trabalhe no PÚBLICO desde antes do primeiro dia. Ana Carvalho é paginadora do jornal, onde entrou a 1 de Setembro de 1989, cinco meses antes do nascimento oficial do PÚBLICO. Ao fim de (mais de) três décadas a trabalhar no jornal, garante que não lhe custa ir trabalhar e que isso é sinal de que é feliz aqui.

Foto Ana Carvalho (e Simon Esterson), a paginar o suplemento Ípsilon, do Público PJM

Ao lado de quem está no jornal há 30 anos há gente com… 30 anos de idade. É o caso da jornalista Mara Gonçalves, uma jovem que desde cedo teve o PÚBLICO como o seu jornal de referência, que sentiu “nervoso miudinho” quando visitou pela primeira vez a redacção (ainda em Picoas, no centro de Lisboa) e que corre Portugal e vários países para contar as histórias no suplemento Fugas.

Aos 30 anos, o PÚBLICO vai ficar-lhe no ouvido durante 24 horas. Das 20h de quarta-feira às 20h de quinta, o seu jornal vai trazer-lhe histórias, entrevistas, reportagens e podcasts ao vivo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Se conhece uma boa história que praticamente toda a gente desconhece, entre em contacto com a equipa do podcast Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas. Porque toda a gente tem uma história para contar.

Subscreva o podcast Histórias de Portugal no iTunes, Soundcloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.