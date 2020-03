Optimismo de Costa, cepticismo de António Barreto

Aos 30 anos de vida, o PÚBLICO propôs uma reflexão sobre o futuro de Portugal com as reticências a anteceder um agora urgente. Houve contraditório com um resultado visível. O optimismo do primeiro-ministro, António Costa, teve o contraponto do sociólogo António Barreto.

“A evidente diminuição da independência e da entidade pode contribuir para o reforço da liberdade?”, questionou o sociólogo. Não foi uma cascata de argumentos negativos que levou o colunista do PÚBLICO no P2 de domingo a esta pergunta. Foi, ao lançar o tema, o periódico que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou como um jornal de ideias.

“A sensação geral é de muitos desafios cumpridos. Hoje existe uma igualdade de condições e estatuto”, admite António Barreto. Mas observa: “As grandes desigualdades sociais passaram a estar nas grandes áreas metropolitanas, onde estão os muito afortunados e desprotegidos.”

Ou seja, a dualidade mudou de sítio e os próximos desafios para uma década estão definidos: equilíbrio demográfico, investimento e desenvolvimento, luta contra as desigualdades e a justiça, esta como “combate de gerações”.

O primeiro-ministro, que abriu a conferência, reconhece problemas. “Ainda não cumprimos o nosso destino, temos de continuar a fazer o que temos vindo a fazer”, disse. E repetiu: “E agora? continuar o caminho.”

A argumentação de António Costa não traz novidades aos diagnósticos e objectivos do programa do Governo. Adaptou a sua síntese ao aniversário do jornal que, confessa, marcou a sua geração: desejou ao PÚBLICO mais 30 anos de vida, porque “nós, cidadãos, precisamos de bom jornalismo.”

Nas medidas de futuro lá estão mais uma década de convergência com a Europa, a dívida a 100% em 2023 e as exportações a serem 50% do PIB em 2025. Mais a recuperação dos salários, o mínimo de 750 euros no final da legislatura, a erradicação da pobreza entre os idosos. Ou que entre seis a dez jovens estejam na universidade até 2030, quando a despesa de desenvolvimento e tecnologia andará pelos 3%. E que em 2050 atinjamos a neutralidade carbónica.

O que levou ao contraditório de António Barreto não foi tanto a negação dos progressos, mas a lente. Costa fala logicamente como político, na condição de primeiro-ministro. O sociólogo analisa os dados na série das décadas da história.

O cepticismo de António Barreto não foi o único. O também sociólogo Pedro Adão e Silva compartiu a atitude, não antevendo grandes rupturas no futuro do nosso país. Concorda que a dualidade se vai acentuar nas aéreas metropolitanas, alerta para fenómenos de ressentimento social, ao estilo do “nós e eles” de formulação populista, e conclui como inevitável um choque entre as aspirações dos jovens e o que podem ter.

A demógrafa Maria João Valente Rosa traçou-nos o perfil do futuro. “Seremos menos e mais grisalhos”, enunciou a professora universitária. Haverá novas formas de família, seremos mais digitais e existirão problemas de qualidade de vida nos idosos.

E uma dúvida quanto a uma maior igualdade de oportunidades e de direitos. Sugere que vai aparecer a discriminação por idade a juntar às já condenadas pelo 13.º artigo da Constituição. E que não permitem a discriminação em função da ascendência ou sexo, da raça à língua, do território de origem à religião, das convicções políticas à instrução, da situação económica e social à orientação sexual.

“Uma Nação rebelde”

Como é que este país se insere num mundo em evolução? Saber em que blocos e opções estratégicas foi o tema do terceiro painel com uma interrogação de desafio: “Longe do mar, longe da Europa?”

O economista José Félix Ribeiro traçou o quadro das mutações internacionais, dos Estados Unidos imprevisíveis, da evolução da China e das novas combinações de blocos. Um desenho que nada tem a ver com o até hoje conhecido.

Isabel Mota, presidente da Fundação Gulbenkian, referiu as turbulências na Turquia, as migrações e o aparecimento das democracias iliberais, as dúvidas sobre o futuro do euro, e apostou numa política externa portuguesa de cruzamento de interesses. “Quanto mais atlânticos e asiáticos formos, mais europeus seremos”, foi a fórmula da antiga secretária de Estado de Cavaco Silva.

Paulo Portas, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, destacou que há um novo conceito de centralidade e que as periferias de antanho já não existem. O que dita o novo posicionamento geoestratégico “é a quem estás conectado”, ou seja, as novas tecnologias e as partilhas.

Para Portas, num mundo em que o improvável pode acontecer, a fórmula é simples: “Sem mar não somos independentes e nascemos na Europa.” É a soma do atlantismo à condição europeia.

Nuno Severiano Teixeira, professor universitário e antigo ministro da Defesa Nacional, traçou o percurso das opções da política externa portuguesa. No passado, “longe da Europa próximo do mar”, na fase pós-imperial, a seguir à descolonização, “perto da Europa, perto do mar”.

Quanto ao futuro, não há dúvidas da opção a tomar. A Portugal não interessa a desocidentalização do Ocidente, também denunciada por Paulo Portas, interessa o multilateralismo, a integração europeia e as relações transatlânticas.

A síntese destes interesses é, para Severiano Teixeira, a continuidade de “perto do mar, perto da Europa”. Visões para Portugal, país que para a jornalista Teresa de Sousa, do PÚBLICO, tem uma qualificação: “Somos uma nação rebelde”.