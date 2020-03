“Não se pode começar a legislatura com ambiente de fim de ciclo”, avisa Marcelo

O Presidente da República revelou esta quinta-feira que não está satisfeito com a forma como o Governo e os partidos políticos estão a iniciar a legislatura, sem soluções de governabilidade para quatro anos e muito virado para a gestão do dia-a-dia. E avisou que “ninguém de bom senso” pense que pode haver eleições antecipadas, pelo menos antes do fim da presidência portuguesa da União Europeia do primeiro semestre do próximo ano.

