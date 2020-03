Entrega de prémio da JSD junta Rui Rio e Marcelo Rebelo de Sousa

A entrega do prémio de comunicação política Zeca Mendonça realiza-se no próximo dia 10, no museu dos Coches, em Lisboa, e vai reunir o actual líder do PSD, Rui Rio, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes, confirmou ao PÚBLICO e à Lusa que Rui Rio e Marcelo Rebelo de Sousa estarão presentes na iniciativa mas não adiantou nomes de outras figuras do PSD que já aceitaram o convite, nomeadamente os ex-líderes parlamentares Luís Montenegro e Hugo Soares. Na lista de convites estão também os ex-líderes do partido como Pedro Passos Coelho e Luís Marques Mendes, além da actual comissão política nacional do PSD e da JSD. No total, a iniciativa deverá reunir 160 pessoas.

O prémio de comunicação é uma homenagem a Zeca Mendonça, o histórico assessor do PSD que trabalhou com todos os presidentes do partido (incluindo Marcelo Rebelo de Sousa), e que faleceu há um ano quando já era assessor do Presidente da República.

Com o valor de 1000 euros, o prémio do concurso é atribuído pela JSD e pelo grupo parlamentar e pretende distinguir a melhor campanha política ou trabalho teórico de comunicação política. Os trabalhos foram avaliados por um júri presidido por Paulo Magalhães (assessor do Presidente da República).