Coronavírus. ERC desaconselha directos sem novidade e utilização de imagens dos doentes retiradas de redes sociais

Evitar usar imagens de doentes com a nova covid-19 — especialmente as que circulam nas redes sociais — e fazer directos apenas quando existir “novidade”. São estes alguns conselhos da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), que emitiu um guia de boas práticas para informar sobre as doenças e situações epidémicas, como é o caso do surto de coronavírus. Este guia foi enviado às redacções no mesmo dia em que se confirmou a existência de oito casos positivos de covid-19 em território português.

Salientando o papel que os media têm no alerta e informação ao público em matéria de saúde pública “sobretudo se elas configuram emergências, desencadeadoras de estados de inquietação e nervosismo entre o público”, a ERC aconselha os meios de comunicação a reservar algum tempo nos noticiários para a difusão de informações e conteúdos institucionais das entidades de saúde do Estado. O recurso a fontes especializadas e oficiais “deve ser privilegiado”, especialmente se forem fontes científico-médicas. A confrontação com outras fontes deve, no entanto, existir.

Devem evitar-se os directos sem novidade — este tipo de formatos pode ser usado em função da “relevância do que é reportado e do valor informativo das imagens” —, evitando a constante repetição “na mesma peça ou durante um alinhamento de noticiário”.

O direito à imagem dos doentes deve ser garantido, “mesmo no post mortem” e não devem ser usadas imagens dos doentes retiradas de redes sociais. O cuidado deve ser redobrado quando se tratarem de menores. O mesmo vale para os familiares e outras pessoas “em manifesto estado de vulnerabilidade psicológica, emocional e física”, cuja imagem deve ser protegida “independentemente do consentimento”.

A escolha dos sons e as imagens a usar nas peças deve ser cautelosa. As “frases estereotipadas”, a adjectivação e “os lugares comuns” que possam contribuir para “empolar o acontecimento” são de evitar.

Em Portugal são conhecidos oito casos de infecção: cinco no Porto, um em Coimbra e dois em Lisboa. Desses, cinco foram importados — isto é, a pessoa infectou-se noutro sítio que não Portugal — vindos de Espanha e Itália. Três pessoas foram infectadas por contacto com outras pessoas com o novo coronavírus. Dos casos já confirmados, sabe-se que a maioria são homens: até agora só foi confirmada a infecção numa mulher. As idades variam entre os 30 e os 60 anos.

Para prevenir a contaminação pelo novo coronavírus, a Direcção-Geral da Saúde recomenda:

Guia de Boas Práticas da ERC 1. O tratamento jornalístico de questões de saúde pública, epidémicas ou não, deve assegurar escrupulosamente os deveres de rigor, abstendo-se da formulação de juízos especulativos e alarmistas, da divulgação de factos não confirmados e garantindo o respeito pela proteção da identidade e a reserva sobre a intimidade da vida privada dos doentes e das suas famílias, não devendo a escolha editorial das imagens a transmitir ignorar o seu possível efeito mimético. 2. O recurso a fontes especializadas e oficiais de informação deve ser privilegiado, sem prejuízo da sua verificação/confrontação com outras, nomeadamente quanto ao número e identidade de pessoas atingidas pela doença, aos modos de prevenção e tratamentos disponíveis. Entre as fontes de informação especializadas sublinha-se a importância de dar prioridade às científico-médicas, e entre estas, a serem o mais possível diversificadas. 3. O recurso a transmissões em direto deve ser ponderado em função da existência de novidade, da relevância do que é reportado e do valor informativo das imagens, evitando-se o seu prolongamento ou constante repetição na mesma peça ou durante um alinhamento de noticiário. 4. A utilização de determinados recursos técnicos – efeitos de som, música de fundo, a aceleração ou a redução da velocidade das imagens e outros –, o recurso a frases estereotipadas, o uso excessivo de adjetivação e lugares comuns/generalizações que possam contribuir para empolar o acontecimento e/ou para agravar a dor de doentes e familiares devem ser evitados. 5. Os órgãos de comunicação social devem abster-se de recolher imagens e declarações de doentes, familiares ou pessoas em manifesto estado de vulnerabilidade psicológica, emocional e física, independentemente do consentimento dado pelas mesmas. 6. Deve ser garantido o direito à imagem das pessoas atingidas pela doença, mesmo post mortem, assegurando a sua privacidade. 7. Deve ser evitada a divulgação de imagens fotográficas e de vídeos de vítimas de doença retirados das redes sociais. 8. O cumprimento destas boas práticas deve estar sujeito a especial cuidado quando se trata de doentes menores de idade. 9. As imagens de situações de saúde pública, quando possam ferir as suscetibilidades dos espetadores, devem ser acompanhadas sempre de advertência prévia, indicando claramente a natureza das imagens. 10. O recurso a imagens de videoamador e a todo o tipo de conteúdos captados pelo cidadãos deve assegurar a validação do seu conteúdo, acrescentar valor à informação a divulgar, de forma contextualizada e claramente identificável enquanto tal, devendo a sua exibição ser sujeita a tratamento editorial de forma a respeitar as regras que regem a produção jornalística. 11. Os órgãos de comunicação social, públicos e privados, devem ceder espaço ou tempo da sua publicação/emissão, com o devido destaque, à difusão de informações e conteúdos institucionais de entidades de saúde do Estado, cumprindo aqueles a dimensão que lhes for reservada para o efeito.

Tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir: com lenço de papel ou com o cotovelo, nunca com as mãos; deitar sempre o lenço de papel no lixo;

Lavar as mãos frequentemente — sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após contacto directo com pessoas doentes;

Evitar contacto próximo com pessoas com infecção respiratória.

Em caso de suspeita de contágio (e antes de se dirigir a qualquer unidade de saúde), ligue para a linha SNS24: 808 24 24 24. Os principais sintomas a que deve estar atento são febre, tosse e dificuldades respiratórias.