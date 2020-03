Citizen Canine: estes são os mais “adoráveis, corajosos e peludos” actores de Hollywood

Se existisse uma categoria dos Óscares para os melhores actores de quatro patas, os que figuram no fotolivro Citizen Canine: Dogs in Movies já teriam, seguramente, uma estatueta. Aludindo ao famoso filme de Orson Welles, Citizen Kane, o fotolivro reúne retratos dos mais "adoráveis, corajosos e peludos" actores de Hollywood. Em comunicado ao P3, a editora britânica Laurence King garante que "este é o guia perfeito no que toca a cães no cinema e aos momentos que partilharam" no grande ecrã. O livro contém informações detalhadas sobre cada cão, sobre os truques utilizados pelos seus treinadores para os guiar durante as rodagens e alguns relatos de acontecimentos caricatos passados nos bastidores de Hollywood. "Estão todos cá, desde a Lassie e o Benji (...) até ao Puffy de Doidos por Mary."