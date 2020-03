Grécia vai enviar para os países de origem os refugiados que a Turquia pôs na sua fronteira

A Grécia já repeliu da fronteira cerca de 35 mil refugiados sem documentos que tentavam entrar no seu território, desde que a Turquia abriu as suas fronteiras, na quinta-feira passada, diz o Governo de Atenas, que se prepara para enviar para os seus países de origem os que tiverem conseguido entrar desde 1 de Março.

O ministro da Imigração grego, Notis Mitarachi, disse que quem entrou ilegalmente no país a partir de dia 1 será transferido para a cidade de Serres, no Norte, e daí será deportado para o seu país.

A partir dessa data não serão aceites mais pedidos de asilo e os migrantes que tenham entrado na Grécia antes de 1 de Janeiro de 2019 e que actualmente estejam nas ilhas gregas – sobrelotadas, e a viver numa situação de enorme tensão – serão transferidos para o continente nos próximos dias, acrescentou Mitarachi.

Segundo a Reuters, a situação está calma esta quinta-feira na fronteira de Kastanies, entre a Grécia e a Turquia. Os refugiados, vindos do Afeganistão e do Paquistão, bem como da Síria e outros países da região, mantêm-se nas suas tendas, em campos improvisados, no lado turco da fronteira.

Migrantes do Afeganistão chegam a uma praia perto da vila de Skala Sikamias (ilha de Lesbos), depois de atravessarem parte do Mar Egeu desde a Turquia Reuters/ALKIS KONSTANTINIDIS Homem pega em criança ao colo após chegada a uma praia perto de Skala Sikamias (ilha de Lesbos) Reuters/ALKIS KONSTANTINIDIS Mulher migrante e o seu filho perto do rio Evros, na fronteira entre Turquia e Grécia, em Edirne EPA/SEDAT SUNA Os migrantes que esperam atravessar da Turquia para a Grécia em Pazarkule gritam palavras de ordem enquanto se reúnem na fronteira Reuters/ALEXANDROS AVRAMIDIS Soldado grego carrega arame farpado para reforçar a fronteira em Pazarkule Reuters/ALEXANDROS AVRAMIDIS Soldados gregos reforçam a fronteira com arame farpado Reuters/ALEXANDROS AVRAMIDIS Migrantes atravessam o rio Evros com intenção de chegar a Pazarkule, onde esperam passar para território grego Reuters/MARKO DJURICA Migrante do Bangladesh perto da fronteira de Ipsala, (Turquia) com Kipi (Grécia) na região de Edirne Reuters/MURAD SEZER Homens esperam perto da fronteira com a Grécia, na região de Edirne Reuters/MARKO DJURICA Após uma tentativa sem sucesso de chegar à ilha grega Kos, os migrantes regressam à Turquia Reuters/KENAN GURBUZ Perto do rio Evros, refugiados esperam chegar a território europeu EPA/TOLGA BOZOGLU Refugiados juntam-se em Ipsala (Turquia) perto da fronteira com a Grécia EPA/DIMITRIS TOSIDIS Um migrante espera em território de ninguém, entre a Grécia e a Turquia, em Pazarkule Reuters Vários refugiados levam às costas os seus pertences, na esperança de chegar à Europa EPA/SEDAT SUNA Migrantes dormem na rua, perto de Parzakule Reuters/STRINGER Um refugiado regressa à Turquia após ter ficado preso durante dois dias numa pequena ilha no rio Evros ao tentar chegar à Grécia EPA/ERDEM SAHIN Com uma corda, um homem tenta atravessar o rio Evros para chegar à parte grega da fronteira entre Turquia e Grécia EPA/SEDAT SUNA Barco usado por migrantes para atravessar o mar Egeu Reuters/ALKIS KONSTANTINIDIS Tentativa de travessia do rio Evros para a parte grega da fronteira entre os dois países EPA/SEDAT SUNA Refugiados regressam depois de uma tentativa falhada de atravessar a fronteira pelo rio Evros EPA/TOLGA BOZOGLU Fotogaleria

Ancara acusou as forças gregas de terem morto a tiro quatro refugiados – o que Atenas nega, acusando, por sua vez, a Turquia, de estar a ajudar os migrantes a cruzar a fronteira. Ambos os lados têm usado abundantemente gás lacrimogéneo contra as pessoas que tentam fazê-lo.

O ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, visitou a província de Edirne, que fica na fronteira com a Grécia, já esta quinta-feira, e anunciou que será enviado um destacamento de mil polícias da força de intervenção, para travar o rechaçar dos refugiados de volta para território turco.

Soylu anunciou ainda que a Turquia está a preparar um caso para apresentar ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos para denunciar o tratamento dado pela Grécia aos refugiados. Acusou as autoridades gregas de serem responsáveis por ferimentos em 164 refugiados e por terem forçado de volta para a Turquia cerca de 5000 pessoas.

A Grécia diz que os seus guardas fronteiriços impediram 7000 entradas ilegais naquela fronteira só nas últimas 24 horas, o que eleva a 34.778 o número de detenções ali feitas. Terão conseguido passar 244 pessoas, dizem fontes governamentais gregas.

A Comissão Europeia recusou-se a censurar o comportamento das autoridades gregas e a sua política de dissuasão dos migrantes que procuram aceder ao território europeu. E também se recusa a denunciar o acordo que foi assinado com o Governo da Turquia, em Março de 2016, para travar o acesso de refugiados ao território europeu.

“Compreendemos a situação difícil em que a Turquia se encontra mas consideramos que os últimos desenvolvimentos junto à fronteira europeia estão a exacerbar os problemas. Acções unilaterais não são positivas, não beneficiam ninguém, pioram a situação e dificultam a sua solução”, disse o alto representante da União Europeia para a política externa, Josep Borrell, de regresso de um encontro em Ancara com o Presidente da Turquia, Recep Rayyip Erdogan.