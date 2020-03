Golpe na Guiné-Bissau é uma “nova investida narcomilitar”

Domingos Simões Pereira denunciou esta quinta-feira no Twitter a violência do Presidente Umaro Sissoco Embaló e do Governo golpista de Nuno Nabiam e acusou-os de estarem ligados ao narcotráfico. O candidato à presidência lamenta que, mais uma vez, o povo guineense “assiste impotente à nova investida narcomilitar no país”, ao mesmo tempo que o Executivo que saiu das eleições do ano passado é impedido de exercer as suas funções.

