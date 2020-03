Elizabeth Warren desiste da campanha no Partido Democrata

Elizabeth Warren, a senadora do estado norte-americano do Massachusetts que se candidatou às eleições primárias do Partido Democrata como representante de uma ala progressista alternativa à de Bernie Sanders, vai anunciar ainda esta quinta-feira a sua desistência da corrida.

A notícia foi avançada esta tarde pelo jornal New York Times e a candidata vai dirigir-se aos seus apoiantes dentro de algumas horas para os informar da sua decisão.

A desistência de Warren é a 4.ª nos últimos dias e deixa a corrida livre para apenas dois candidatos: Bernie Sanders, como representante da ala progressista, mais à esquerda; e Joe Biden, o preferido do eleitorado centrista e da liderança do Partido Democrata.

A onda de desistências começou no domingo com o anúncio de Pete Buttigieg, o antigo presidente da câmara de South Bend, no estado do Indiana, cuja campanha apelava mais ao centro do partido. Um dia depois, outra das representantes desse eleitorado centrista, a senadora do Minnesota Amy Klobuchar, também anunciou a sua desistência. E, na quarta-feira, foi a vez do multimilionário Michael Bloomberg sair da corrida.

Buttigieg e Klobuchar saíram após os maus resultados na Carolina do Sul, no sábado passado, e declararam o seu apoio a Joe Biden, que venceu as primárias naquele estado com uma larga margem. A decisão de Bloomberg foi anunciada depois dos resultados da “super-terça-feira”, que não confirmaram o seu investimento superior a 500 milhões de dólares na campanha.

Os resultados das votações em 14 estados e um território norte-americano, na terça-feira, também puseram em causa o futuro da candidatura de Elizabeth Warren – se Biden começa a congregar o eleitorado do centro que estava espalhado entre ele, Buttigieg, Klobuchar e Bloomberg, o senador Bernie Sanders teve desde sempre o apoio maioritário na ala do partido mais à esquerda.

Na terça-feira, Warren não venceu uma única votação e ficou em 3.º lugar no seu próprio estado, o Massachusetts, atrás de Biden e Sanders.

Na quarta-feira, o director da campanha de Elizabeth Warren, Roger Lau, disse que a senadora estava a avaliar o seu futuro na corrida e que anunciaria uma decisão “em breve”.

“Esta decisão está nas mãos delas, e é importante que ela tenha tempo e espaço para avaliar os próximos passos”, disse Lau, num texto em que reconheceu a “desilusão” com os resultados de terça-feira.

“A Elizabeth acredita nas suas ideias e na mudança estrutural que é necessária para acabar com a corrupção em Washington, e vai decidir qual é a melhor forma de alcançar essas ideias”, concluiu o director de campanha.