Associação Comercial abandona Direcção dos Amigos do Coliseu do Porto

A Associação Comercial do Porto vai abandonar a direcção da Associação dos Amigos do Coliseu. A decisão foi tomada em solidariedade com o actual presidente da organização que gere a sala de espectáculos, Eduardo Paz Barroso, que também apresentou a demissão após ter sabido pela imprensa que não será reconduzido no cargo, na próxima assembleia-geral.

Este afastamento da ACP da direcção do Coliseu não é, de todo, inesperada, tendo em conta as criticas que o líder da instituição sediada no Palácio da Bolsa, Nuno Botelho, tinha já feito ao processo de eventual concessão da sala, defendido por outro parceiros, com a Câmara do Porto à cabeça, como a melhor maneira de garantir verbas para as obras de reabilitação de que o edifício de quase 80 anos necessita.

“Tal como o nosso representante fez saber em sede própria, e já publicamente manifestamos, esta associação, por princípio, não repudia soluções que fomentem a iniciativa privada, como a que foi anunciada pelos associados institucionais [câmara, Área Metropolitana e Ministério da Cultura]. Contudo, tal proposta necessitava, como necessita, de ser densificada e concretizada entre os mais, tendo em conta as questões da gestão corrente da Associação [dos Amigos do Coliseu], os seus colaboradores e o futuro da associação”, escreve Nuno Botelho numa carta enviada a Paz Barroso.

“Não nos revemos, nem podemos aceitar a forma como este processo se encontra a ser conduzido, desconsiderando a direcção da Associação [dos Amigos do Coliseu], especialmente quando os associados institucionais têm assento permanente na direcção. Não nos revemos também, e não podemos aceitar, que o presidente da direcção [indicado pela Área Metropolitana] saiba pela comunicação social da sua substituição”, acrescenta.

Ao longo da tarde o PÚBLICO vai tentar obter reacções a esta decisão da Associação Comercial do Porto.