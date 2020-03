Portugal Home Week cancelado devido a “instabilidade internacional” causada pelo novo coronavírus

A segunda edição do Portugal Home Week, prevista para decorrer de 17, 18 e 19 de Junho, foi cancelada pela organização, depois de o Salone del Mobile, realizado em Milão, ter sido adiado devido ao surto de covid-19 naquela região italiana — onde já morreram 107 pessoas —, passando a coincidir com o evento nacional.

A feira milanesa do mobiliário, inicialmente agendada para de 21 a 26 de Abril, é uma das maiores do sector em termos mundiais, albergando mais de dois mil expositores, oriundos de cerca de 180 países. As novas datas são de 16 a 21 de Junho.

Por cá, a organização do Portugal Home Week, liderada pela APIMA – Associação Portuguesa das Indústrias do Mobiliário e Afins, previa receber mais de cinco mil profissionais internacionais da Fileira Casa e superar os resultados da primeira edição, quer em número de visitantes quer em actividade económica gerada.

Citado num comunicado da organização enviado às redacções, o presidente da APIMA, Joaquim Carneiro, assume tratar-se de uma “decisão difícil”, mas que salvaguarda, simultaneamente, “a saúde pública e o superior interesse das empresas nacionais”. O responsável da associação, que apoia directamente cerca de 80 empresas nacionais presentes no Salone del Mobile, explicou que “dividir esforços e atenção mediática seria negativo para as nossas empresas e para o próprio posicionamento do evento”.

“Preferimos apostar no apoio às empresas nacionais nesta fase complicada, que tem afectado não só os encontros empresariais, como as próprias cadeias de fornecimento, e preparar atempadamente uma edição 2021 que reforce, ainda mais, a inovação, a sofisticação e a pujança da Fileira Casa Portuguesa”.