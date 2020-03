Katy Perry e Orlando Bloom vão ser pais. E escolheram um videoclipe para o anunciar

A estrela pop Katy Perry revelou que está grávida no vídeo da sua última música, Never worn white, lançado esta quinta-feira e que, em pouco mais de sete horas, soma mais de duas milhões de visualizações no canal oficial de Youtube. Logo a seguir, a cantora escreveu na sua conta de Instagram: “Digamos que vai ser um Verão em cheio”.

No vídeo, de quase quatro minutos, Katy Perry surge com roupas que disfarçam a barriga, até que, num dos últimos frames, usa as mãos para evidenciar a existência da mesma.

A autora de Firework assumiu o romance com o actor Orlando Bloom em 2016, com o casal a anunciar o noivado no ano passado, que tudo indica que resulte no casamento ainda este ano. A confirmar-se, esta será a segunda união de ambos: Katy Perry foi casada com o actor e humorista britânico Russel Brand, entre 2010 e 2012; Bloom, reconhecido pelo seu papel de Legolas no tríptico O Senhor dos Anéis, esteve casado com a modelo australiana Miranda Kerr, entre 2010 e 2013, de quem tem um filho de seis anos.

No Instagram, Perry disse aos fãs que o casal estava “animado” e “feliz” e que o bebé deverá nascer por altura do lançamento do sexto álbum.