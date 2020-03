Galerias Romanas da Baixa reabrem em Abril

As Galerias Romanas da Rua da Prata, na Baixa de Lisboa, vão abrir ao público nos dias 17, 18 e 19 de Abril. As inscrições para as visitas ainda não estão abertas, mas vão poder ser feitas através de uma plataforma online.

No dia 17 de Abril, as visitas decorrem entre as 16 e as 19 horas. Nos dias 18 e 19, o horário é alargado: entre as 9 e as 18h30. As reservas serão feitas online e depois o levantamento do bilhete é feito presencialmente, de terça-feira a domingo, em um de três locais: Palácio Pimenta, Teatro Romano ou Museu de Lisboa - Santo António. Cada bilhete custará 3 euros.

Relativamente à abertura das Galerias ao longo de todo o ano, o gabinete de comunicação do Museu de Lisboa afirma que estão a ser feitos estudos, por isso ainda não há uma data prevista. As Galerias costumam abrir apenas duas vezes por ano, por razões de segurança do monumento.