Coronavírus: Bolsa de Turismo de Lisboa vai ser adiada

Apesar de confirmada na segunda-feira pela organização, e reconfirmada na quarta-feira, a BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa 2020 vai ser adiada por causa do novo coronavírus.

A notícia foi avançada pela TSF e confirmada pelo PÚBLICO junto de fonte da organização, que se prepara para emitir um comunicado oficial esta tarde.

O adiamento segue-se a decisão similar tomada por outros grandes eventos da indústria do turismo europeu, como as feiras de turismo de Paris e de Berlim, canceladas por causa do novo coronavírus.

A Fundação Associação Industrial Portuguesa (AIP) já tinha decidido manter o evento, mas a decisão na quinta-feira do Turismo de Portugal e de todas as entidades regionais de turismo de não estarem presentes levou, por fim, à decisão de adiamento.

Planeada para decorrer de 11 a 15 de Março, em quatro pavilhões da FIL, no Parque das Nações, a feira que em 2019 foi visitada por cerca de 70 mil pessoas (quase 50/50 em termos de profissionais e público), deveria contar com a participação de cerca de “1500 expositores de 67 destinos internacionais”. Ainda na quarta-feira à tarde, o gabinete de comunicação da FIL avançava ao PÚBLICO que apenas se registavam três cancelamentos, mas de “unidades hoteleiras”, e que a feira se iria realizar.

A única alteração nos planos, até quarta-feira, seria a implementação de um “Plano de Mitigação de Riscos, tendo em conta as orientações da Organização Mundial de Saúde e da Direcção Geral de Saúde”.

Porém, em comunicado, na quarta-feira, o Turismo de Portugal e as entidades regionais de turismo já tinham manifestado que tendo em conta as “últimas recomendações da Direcção-Geral da Saúde no que toca à organização de grandes eventos e ponderadas todas as condicionantes”, não estavam reunidas as condições para manter a sua participação na BTL 2020 na data prevista para a sua realização, seja “através de stand próprio seja através dos diversos eventos inicialmente programados”.

Outra grande feira de viagens programada para Março, o Mundo Abreu, organizado pela Agência Abreu, já tinha sido adiada, esta quarta-feira, para Maio, também por causa dos receios e segurança em redor do novo coronavírus. “Queremos, essencialmente, que o evento se realize numa data em que as pessoas estejam descontraídas, a pensar no Verão, nas suas férias”, dizia ao PÚBLICO o director comercial da agência, Pedro Quintela, sublinhando: “Esperamos que nessa altura o pico de disseminação do Covid-19 já esteja em rescaldo”.