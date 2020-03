Açores são Best of Nature em prémios mundiais do turismo sustentável

Depois de se tornarem o primeiro arquipélago do mundo com certificado de destino turístico sustentável, os Açores recebem agora o prémio “Best of Nature” dos Sustainable Destination Awards, distinção atribuída pela Green Destinations, uma rede de organizações internacionais especializadas em turismo sustentável, anunciou esta quinta-feira o executivo regional.

Numa nota enviada às redacções, a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, sublinha que os Açores são “o único arquipélago no mundo e a única região do país com a certificação de Destino Turístico Sustentável”, e acrescenta que todas as distinções neste âmbito reforçam "o posicionamento dos Açores em termos de sustentabilidade”.

A secretária regional destaca que o galardão atribuído "evidencia o caminho percorrido pelo Governo dos Açores no desenvolvimento sustentável do sector do turismo”.

“Os turistas que nos visitam fazem-no, precisamente, por sermos reconhecidos como um destino de experiências que podem ser vivenciadas na natureza, pelo que este prémio só pode ser motivo de muito orgulho, satisfação e entusiasmo”, realçou Marta Guerreiro, referindo que o Governo dos Açores encara “com muita responsabilidade” este tipo de distinções.

A Green Destinations organiza todos os anos o concurso dos 100 Melhores Destinos Sustentáveis. Os vencedores são anunciados numa cerimónia no ITB Berlin, que este ano foi cancelado devido ao novo coronavírus, Covid-19. No seu site, a Green Destinations faz saber que a cerimónia de entrega de prémios foi adiada para Outubro, aquando dos Global Green Destination Days, em Bodrum, na Turquia.

No ano passado, os Açores já tinham sido distinguidos na categoria “Best of Europe”, como uma das regiões que contribuíram para Portugal ser galardoado com o prémio. Em 2018, a região foi reconhecida na categoria “Best of the Atlantic”. O arquipélago é também a única região do país a ostentar o galardão “Quality Coast Platina”, atribuído desde 2014.