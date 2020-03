Coronavírus leva TAP a cancelar cerca de mil voos

A TAP vai cancelar cerca de mil voos por causa do impacto do novo coronavírus, uma decisão que afectará principalmente o mercado europeu, mas também o mercado intercontinental, dado “o posicionamento de companhia de longo curso e conexão”. A informação foi prestada esta quinta-feira pela comissão executiva da companhia área portuguesa através de uma carta aos trabalhadores.

“Vamos reduzir, no imediato, através do cancelamento de voos, com menor procura, a nossa capacidade em 4% em Março e 6% em Abril”, refere a mensagem, acrescentando que “todos os clientes serão contactados e protegidos com alternativas à realização das suas viagens”, numa referência às reservas já feitas. Nada é dito, no entanto, sobre quais são as rotas afectadas.

A mensagem da comissão executiva, presidida por Antonoaldo Neves, diz ainda que a transportadora vai aplicar várias medidas para reduzir as despesas. Isso passa por suspender ou adiar “investimentos não críticos”, e pelo “corte de despesas acessórias”, “renegociação de contratos e prazos de pagamento, antecipação de crédito junto de fornecedores, suspensão de contratações de novos trabalhadores” e também a “implementação de programas de licenças sem vencimento”.

Diversas outras companhias áreas já tinham avançado com medidas semelhantes. Por parte da TAP, a transportadora diz que não sentiu qualquer efeito adverso do novo coronavírus em Janeiro e Fevereiro mas que “nos últimos dias observou-se uma significativa quebra das reservas” com impacto directo nas vendas. Assim, a empresa realça a necessidade de “actuar de imediato com vista a proteger a sustentabilidade” do seu negócio, o que implica “manter a liquidez necessária” à actividade.

Até aqui, a TAP tem mantido os voos de ligação ao norte de Itália, como Milão e Veneza, uma das regiões mais afectadas pelo coronavírus a nível mundial, quando várias outras empresas já reduziram os seus voos.