António Saraiva reeleito presidente da CIP até 2022

O actual presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, foi hoje reeleito presidente da instituição, depois da lista única presente a votação, por si encabeçada, ter sido eleita para o triénio 2020-2022.

“A lista única presente a votação foi eleita com a maior participação de sempre dos associados da CIP, consolidando assim o projecto da actual direcção” liderada por António Saraiva, pode ler-se num comunicado hoje enviado à comunicação social.

As eleições de hoje, que contaram com a participação de 87% dos associados da confederação empresarial, contabilizando 585 votos, elegeram a direcção, liderada por António Saraiva, a mesa da assembleia-geral e conselho fiscal, presididos por Salvador de Mello, do conselho fiscal, encabeçado por Bruno Bobone.

“Na sequência das recentes alterações estatutárias, aprovadas em 11 de Novembro em assembleia-geral, a direcção deixou de emanar do conselho geral, tendo sido eleita directamente pelos associados”, pode ainda ler-se no comunicado hoje divulgado.

A CIP foi fundada em Julho de 1974, então como Confederação da Indústria Portuguesa, e António Saraiva é presidente desta associação empresarial desde 2010, ano em que a então Confederação da Indústria Portuguesa se juntou à AEP - Associação Empresarial de Portugal e Associação Industrial Portuguesa - Confederação Empresarial (AIP-CE) e formou a actual configuração de CIP - Confederação Empresarial de Portugal.