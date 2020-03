Manchester United segue em frente na Taça de Inglaterra

O Manchester United garantiu esta quinta-feira, com uma vitória por 0-3 na deslocação ao Pride Park Stadium, reduto do Derby County, a passagem aos quartos-de-final da Taça de Inglaterra. O próximo adversário é o Norwich City, "carrasco” do Tottenham de José Mourinho, em Carrow Road, a 21 deste mês.

Com Diogo Dalot e Bruno Fernandes no “onze” titular, a equipa de Ole Gunnar Solskjaer começou a construir uma vitória folgada à passagem da primeira meia hora de jogo, com Luke Shaw (33') a inaugurar o marcador.

Um bis do reforço nigeriano Odion Ighalo (41’ e 70'), cedido pelo Shanghai Shenhua, dissipou quaisquer dúvidas, com a equipa da casa a ameaçar nos minutos finais por Wayne Rooney, que obrigou Sergio Romero a defesa de recurso na conversão de um livre teleguiado.