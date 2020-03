Gelson Martins falha o resto da época por castigo

O extremo português Gelson Martins, do Mónaco, foi suspenso por seis meses devido aos empurrões que deu ao árbitro da partida entre os monegascos e o Nimes, há um mês, anunciou nesta quinta-feira a Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP).

“Depois da instrução do processo e da audição do jogador, a comissão [disciplinar da LFP] decidiu sancionar Gelson Martins com uma suspensão de seis meses. Esta decisão tem efeitos a partir de 6 de Fevereiro”, informou em comunicado a entidade.

Réaction de l’AS Monaco suite à la suspension de son joueur Gelson Martins.https://t.co/zfikL8Ak7A — AS Monaco ???? (@AS_Monaco) March 5, 2020

O internacional português estava já suspenso preventivamente desde essa mesma data e vai, assim, falhar o resto da época ao serviço do Mónaco.

O clube reagiu, entretanto, ao castigo, através de um curto comunicado, assumindo que aceita a sanção mas que a considera demasiado “pesada”. “Se o clube condena mais uma vez o comportamento injustificável do seu atacante, lamenta a dureza excessiva desta suspensão, aplicada a um jogador que nunca tinha tido problemas disciplinares em mais de 200 jogos ao mais alto nível”.