Eric Dier sobe à bancada para confrontar adepto após eliminação

No final da partida para a Taça de Inglaterra que ditou a eliminação do Tottenham frente ao Norwich City, último classificado do campeonato, o ex-jogador do Sporting Eric Dier subiu à bancada para tirar satisfações com um adepto.

De acordo com o The Guardian, o jogador ter-se-á apercebido de que o irmão, que estava numa bancada, teve um desentendimento com outro adepto. O futebolista trepou várias filas de cadeiras até chegar ao local onde estava montada a confusão, procurando retirar satisfações com o adepto.

Esta acção irreflectida poderá valer uma forte punição ao internacional inglês. José Mourinho, treinador dos “spurs”, repreendeu o seu jogador e explicou um pouco sobre a situação.

“Acho que aquilo que o Eric Dier fez é algo que nós, profissionais, não podemos fazer, mas, nestas circunstâncias, acho que todos o faríamos”, começou por dizer o técnico da formação londrina. “Porque quando alguém nos insulta e a nossa família está lá [na bancada] e se envolvem com a pessoa que proferes esses insultos, neste caso um irmão mais novo, acho que o Eric fez o que não podemos fazer enquanto profissionais. Mas, repito, provavelmente todos o faríamos”, finalizou.

O jogador aguarda agora pela deliberação da Associação Inglesa de Futebol (FA, na sigla inglesa).