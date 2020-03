Custódio: “Resultados serão condizentes com qualidade do plantel”

Na linha de Abel Ferreira e de Rúben Amorim, Custódio é o senhor que se segue no banco do Sp. Braga, um “produto” da formação do clube em matéria de treinadores. Nesta quinta-feira, o novo técnico mostrou-se totalmente identificado com a filosofia do clube e preparado para o desafio.

"Pressão tenho, sobretudo, porque nos últimos dois dias não pude dar atenção à minha família e aos meus filhos. Um treinador e um jogador do Sp. Braga será sempre julgado por resultados e estamos preparados para isso. Tenho a certeza que os resultados serão condizentes com a qualidade do plantel e com os objectivos”, enunciou o até agora técnico dos juvenis dos minhotos.

Sem se alongar muito sobre as eventuais alterações que vai introduzir, Custódio deixou elogios ao plantel e aos adeptos, agradeceu a oportunidade à direcção do clube e assinalou que tem expectativas elevadas para esta nova etapa, que vai iniciar com um contrato de dois anos e meio.

“Já estive do outro lado, sei que o futebol é jogado por seres humanos e, estando felizes, vão certamente realizar um futebol alegre e bonito, dentro dos parâmetros desta instituição. Tudo o que gosto em termos de equilíbrios, pouco a pouco vão perceber o que quero e, de certeza, que rapidamente vai reflectir-se na equipa”, projectou.