Coronavírus: FIFA propõe adiamento da qualificação asiática para o Mundial2022

A FIFA e a Confederação Asiática de Futebol (AFC) decidiram propor às federações membros da região o adiamento dos jogos de apuramento para o Mundial do Qatar2022, devido ao surto de Covid-19.

“O bem-estar e a saúde de todos os indivíduos no futebol é a principal prioridade e, como tal, foi feita uma proposta formal de adiar os próximos jogos de qualificação para o Mundial 2022 e Taça da Ásia de 2023, que será partilhada com as associações membro”, refere a FIFA na sua página oficial na internet.

O organismo responsável pelo futebol mundial diz ainda que, juntamente com a AFC, dará oportunamente informação de novas datas, após consulta das federações da zona asiática.

Os próximos jogos asiáticos na qualificação para o Mundial2022 deveriam decorrer entre 25 e 31 de Março, com a Coreia do Sul, de Paulo Bento, no Grupo H, e o Bahrein, de Hélio Sousa, no Grupo C.

“A FIFA continuará a monitorizar a situação referente ao Covid-19 em cooperação com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as Confederações e as Federações associadas”, refere ainda a nota do organismo do futebol mundial.

O surto de Covid-19, detectado em Dezembro, na China, e que pode causar infecções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.300 mortos e infectou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo oito em Portugal.