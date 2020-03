Athletic garante final 100% basca na Taça do Rei

A final da Taça do Rei 2019-20 vai ser discutida praticamente entre vizinhos. Mesmo perdendo nesta quinta-feira no terreno do Granada (2-1), o Athletic Bilbau garantiu a presença no derradeiro encontro da prova, no qual terá como adversário a Real Sociedad, para um confronto 100% basco.

Depois do 1-0 obtido pelos bilbaínos na primeira mão, o cenário de afastamento chegou a pairar no Estádio de Los Cármenes, onde o Granada conseguiu dois golos de vantagem: marcaram Carlos Fernandez, aos 48’, e Germán Sánchez, aos 76’. Virtualmente, o Athletic estava eliminado, mas um golo de Yuri Berchiche, aos 82’, foi suficiente para assegurar a 38.ª final da história do clube, graças à regra dos golos marcados fora de portas.

A 18 de Abril, em Sevilha, Athletic Bilbau e Real Sociedad vão, assim, reeditar a final de 1910, conquistada pelos bilbaínos.