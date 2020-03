Ana Catarina Nogueira volta a vencer em Marbella

Ana Catarina Nogueira somou nesta quinta-feira a segunda vitória no Master de Marbella, a primeira prova do World Padel Tour (WPT) 2020, após derrotar as espanholas espanholas Sandra Hernández e Tamara Icardo, com os parciais de 6-4 e 7-6 (7-5).

Após vencer na véspera com facilidade (6-2 e 6-1) a francesa Alix Collombon e a espanhola Nicole Traviesa Mola, jogadoras que repartem o 30.º lugar do WPT, Nogueira, que esta época volta a jogar com a argentina Delfina Brea, teve um confronto mais difícil nos “oitavos”, mas garantiu a subida de mais um patamar num dos principais torneios do circuito mundial.

Nogueira e Brea levaram a melhor no primeiro set, por 6-4, mas no segundo parcial chegaram a ter uma desvantagem de 2-5. No entanto, a dupla n.º4 da prova conseguiu recuperar, fechando a partida com o triunfo no tiebreak: 7-6.