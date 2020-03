Ruben Amorim e o Sporting: “As pessoas perguntam ‘E se corre mal?’ Eu pergunto: ‘E se corre bem?’”

Rúben Amorim foi, nesta quinta-feira, apresentado como novo treinador do Sporting. Desvalorizando o facto de ser benfiquista fanático e preferindo sublinhar que é “fanático por ganhar”, o novo técnico dos “leões” reconheceu que terá uma tarefa difícil pela frente mas desabafou: “E se correr bem?”.

“As pessoas perguntam: ‘E se corre mal?’ E eu pergunto: ‘E se corre bem?’”, afirmou Rúben Amorim na apresentação como novo técnico sportinguista.

Sem prometer lutar pelo título de campeão nacional na próxima época e optando por afirmar que o clube vai “lutar por todos os jogos”, Rúben Amorim abordou o valor elevado pago pelo Sporting ao Sp. Braga - 10 milhões de euros - e deixou escapar que, ele próprio não acreditava ser possível que alguém pagasse o valor da cláusula.

"Quando assinei pelo Sp. Braga e colocaram o valor da cláusula [10 milhões de euros] comecei-me a rir. Pensei que ninguém ia pagar isto por mim”, confessou. No entanto, mostrou confiança no trabalho que vai desenvolver em Alvalade: “No fim, faremos as contas.”

"Não esperava este percurso"

Reconhecendo que vai precisar de tempo para preparar a próxima época, o agora treinador “leonino” também explicou que está ciente de que se não ganhar jogos “não haverá próxima época”. E quanto à próxima temporada, Rúben Amorim esclareceu que ainda não se falou “em reforços em concreto”. “Tenho que ver a formação e o plantel. Mas sei o desafio e as dificuldades que tenho pela frente. Não sou ingénuo”, concluiu.<_o3a_p>

Com apenas nove jogos realizados enquanto treinador na I Liga, onde não perdeu nenhum, Rúben Amorim admitiu que esta sua ascensão fulgurante o apanhou de surpresa: “Não esperava este percurso. Mas é prova que cada passo que dei estava preparado para ele. Sinto o mesmo para este desafio.”

No final, o técnico dos “leões” revelou mais uma vez que sabe bem onde se está a meter: “O Sporting é um clube tão grande que precisa de ganhar. Não ganhando três jogos já sou demasiado pequeno para estar na I Liga. Não tenho ilusões.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Desde Dezembro, Rúben Amorim passou do terceiro escalão do futebol nacional para o primeiro. A carreira do técnico na I Liga começou no Sp. Braga, onde fez 13 jogos e venceu dez. Conquistou ainda um título com os “guerreiros”, a Taça da Liga, vencendo o FC Porto com um golo aos 95’. Agora, chega ao Sporting, um dos “grandes” do futebol português. Tudo em três meses.

Os “leões” vão agora a caminho do quarto treinador, visto que desde o início da época já contaram com três técnicos: Marcel Keizer, vindo da época anterior; Leonel Pontes, treinador interino; Jorge Silas, antecessor de Amorim.

<_o3a_p>