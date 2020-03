Nuno Artur Silva “cheio de vontade de ir” ao Parlamento explicar negócio das Produções Fictícias

O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, cujo início de mandato está ensombrado pela polémica sobre a venda da sua empresa ao sobrinho e pelos negócios das Produções Fictícias (PF) com a RTP, disse esta quinta-feira estar “cheio de vontade” de ir ao Parlamento prestar esclarecimentos, não considerando que as suas condições políticas para exercer o cargo estejam em causa.

Continuar a ler