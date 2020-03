Descobertos poemas, cartas e traduções inéditas de Sophia de Mello Breyner

Martim Sousa Tavares, neto de Sophia de Mello Breyner, descobriu alguns textos inéditos escondidos na biblioteca pessoal da poetisa, revela a Rádio Renascença esta quinta-feira.

A descoberta aconteceu por acaso: enquanto folheava o livro Levantado do Chão, de José Saramago, Martim encontrou uma dedicatória “belíssima” para a poetisa. A partir desse momento, depois de uma análise mais atenta, conseguiu perceber que mais de três centenas de livros possuíam dedicatórias destas, bem como poemas, cartas e traduções inéditas que serão agora doadas à Biblioteca Nacional.

A Renascença detalha o primeiro achado, a dedicatória de José Saramago, vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 1998, à poetisa. Na opinião do neto, este gesto do escritor serve para deitar por terra a ideia de que a relação entre as duas figuras da literatura não era a melhor.

“Achei aquilo engraçado, porque como eles eram os dois nomeados para o Prémio Nobel, e ele ganhou, e ela disse sempre que aquilo não lhe interessava, havia esta ideia de que eles não se davam bem e que eram dois autores completamente avessos. E aquela dedicatória deita por terra essa teoria. Eles davam-se muito bem e tinham imenso respeito [um pelo outro]”, explica Martim Sousa Tavares.

Entre os inéditos escondidos durante anos entre as páginas dos cerca de mil livros que compõem a biblioteca pessoal da poetisa estão também cartas e poemas. Uma destas, dirigida a Jorge de Sena, não consta do livro publicado com a correspondência trocada entre ambos. De acordo com o neto, a carta foi “passada a limpo e provavelmente apreendida pela PIDE”, estimando-se que este documento tenha estado escondido no livro desde 1961.