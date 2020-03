Na corda bamba dos ecrãs

Vêem filmes e séries quando querem e onde querem — na televisão, no computador, no telemóvel. Os serviços digitais de streaming levam-lhos num instante até casa, assim como uma biblioteca quase inesgotável de música que cabe no bolso e se carrega para qualquer lado. Os portugueses com menos de 30 anos ainda lêem, mas não tanto quanto antes, e raramente lêem livros electrónicos. Negam a ideia de que são uma geração de ficar em casa, agarrada ao telemóvel. Consomem cultura em casa, sim, mas também saem para ir ao cinema e a espectáculos, para dançar e para frequentar festivais de música — e gostavam de ter mais dinheiro para o fazer. Como em tudo, há casos e casos. “A verdade é que o interesse pela cultura não parte da geração, é pessoal”, acredita Márcia Tavares, de 28 anos.

Continuar a ler