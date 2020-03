Bolsa Amélia Rey Colaço tem 22 mil euros para jovens artistas

Pelo terceiro ano consecutivo, o Teatro Nacional D. Maria II (TNDM II), em Lisboa, o Centro Cultural Vila Flor (CCVF), em Guimarães, O Espaço do Tempo (EdT), em Montemor-o-Novo, e o Teatro Viriato, em Viseu, unem-se para apoiar jovens artistas. À bolsa Amélia Rey Colaço podem candidatar-se “criadores nacionais e estrangeiros residentes em Portugal que, em nome individual ou colectivo, tenham assinado um máximo de cinco encenações ou criações”.

Em 2018 celebrou-se o 120.º aniversário do nascimento de Amélia Rey Colaço, actriz e encenadora considerada pioneira no teatro português. Esta bolsa foi criada em sua homenagem e em prol da renovação da criação teatral nacional. Tem como objectivos principais contribuir para o acesso de novas companhias teatrais a meios de produção e para a consolidação do seu corpo de trabalho, bem como promover o espaço de pesquisa, a criação de novas peças, o alargamento de públicos e o reconhecimento do trabalho dos jovens artistas.

Não são admitidos a concurso projectos “de carácter académico, escolar ou amador”, nem “com dívidas à Autoridade Tributária ou à Segurança Social”. Para concorrer, as companhias teatrais devem ter no máximo dez elementos e apresentar criações originais com duração prevista para 50 minutos ou mais; não podem já ter apresentado publicamente essas criações — nem estar, sequer, em período de ensaios. No entanto, é permitida a candidatura a outro tipo de apoios, desde que assegurados os termos do regulamento da bolsa.

As candidaturas estão abertas e podem ser feitas na página do TNDM II até 27 de Março. A Bolsa Amélia Rey Colaço é composta por financiamento a título de co-produção, acesso a residências artísticas e apresentação do espectáculo teatral. As quatro residências irão decorrer entre 5 de Outubro de 2020 e 23 de Maio de 2021, em espaços distintos. A estreia absoluta da peça teatral será no Pequeno Auditório do CCVF, em Guimarães, entre 3 e 12 de Junho de 2021, estando programada a sua repetição em mais três espaços.

O anúncio do projecto vencedor será feito na noite de 15 de Maio, data de estreia do espectáculo vencedor da 2.ª edição da bolsa, Aurora Negra, de Cleo Tavares, Isabél Zuaa e Nádia Yracema.