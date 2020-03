Trinta anos de Ciência

Foi uma lufada de ar fresco na imprensa nacional o aparecimento do PÚBLICO há 30 anos. Lembro-me bem desse tempo, até porque colaborei profusamente nos suplementos Leituras, sobre cultura, e Hoje e Amanhã, sobre ciência e tecnologia. Foi, entre nós, um período de optimismo cultural e de desabrochamento científico. O início dos anos 90 foi marcado, no mundo, pela queda da União Soviética e pela aparição da World Wide Web e, por cá, pelo processo da integração europeia (Cavaco construía auto-estradas com fundos europeus, enquanto Soares fazia Presidências Abertas).

