Estamos preparados… para nos adaptarmos!

Está um hospital com 1000 camas e 7000 profissionais preparado para responder a uma epidemia? E um país de dez milhões de habitantes? Se “responder” for entendido como ter sido desenhado e organizado para lidar de imediato, sem incertezas, então a resposta, do hospital, do país ou de qualquer organização, será não.

Todavia, sim, estamos preparados para fazer o que melhor sabemos: dar resposta às necessidades de Saúde dos cidadãos que depositam num sistema de cuidados sólido, diferenciado e abrangente a sua confiança. Vivemos uma realidade pautada por constrangimentos e dificuldades que tornam o nosso dia-a-dia menos linear, mas sim, temos infra-estruturas para acomodar situações complexas e difíceis, contando com preciosos valores como a dedicação, o empenho e a diferenciação de equipas que, comprovadamente, a cada minuto, aplicam o seu conhecimento.

Quando numa jornada se faz uma centena de cirurgias, se assistem quase 3000 pessoas em consultas, se resolvem mais de 700 situações em regime de urgência e se cuida, sem interrupções, de mil concidadãos internados, é legítimo questionar como se acrescentará ao intenso labor habitual a possibilidade de abordar o que não é possível antecipar. A resposta deriva da essência do que é exercer e viver a Saúde enquanto desígnio individual, de grupo ou institucional: ter a capacidade e a objectividade fundamentada para fazer escolhas e estabelecer prioridades, tratando todos, mas primeiro os que mais precisem. E se mais ainda precisarem, ter como seguro que a reserva de sacrifício e espírito de missão de quem tem na Saúde o seu fito permite saber que mais há para dar, das pessoas, das organizações e da sociedade.

Dispomos de conhecimento produzido, acumulado e disponível de experiências anteriores, que nos capacita para incorporar na nossa praxis os processos e actuações necessárias para dar resposta ao que já vamos conhecendo, antecipando e questionando cenários e colocando hipóteses. Estamos a preparar-nos desde o primeiro alerta e o tempo deu-nos a vantagem adicional de, analisando a evidência disponível, podermos já balizar necessidades. Sabemos que numa cidade de mais de 11 milhões de habitantes houve menos de 1% de infectados por este novo coronavírus. Sabemos que aproximadamente 3% dos infectados têm desfecho fatal. Sabemos que menos de 5% dos casos são críticos e sabemos que, dos doentes que são internados, cerca de 2% precisam de suporte “respiratório” de elevada complexidade. Sabemos o suficiente para não ter dúvida que Portugal será afectado e que todos teremos de estar disponíveis para contribuir para a resposta que a sociedade, legitimamente, nos exige já hoje.

Num grande hospital com 1000 camas e 7000 profissionais dedicados, desenhamos planos estruturados, organizamos informação, constituímos reservas dos bens necessários, reactivamos recursos, revemos práticas e circuitos e hierarquizamos respostas assistenciais, porque cremos num hospital que não pára perante cenários adversos, antes se reforça, capacita e adapta.

Mas igualmente os agentes da sociedade não podem deixar de se adaptar, pois perante a promessa de uma adversidade global, o foco individual, invariavelmente, terá de ser recentrado no outro, por todos, incluindo entidades tutelares que “abrirão portas e baixarão muros”, corporativismos que se unirão em movimentos verdadeiramente solidários, suportados por uma comunicação objectiva e tendencialmente sem viés. Não sabemos quantos infectados haverá em Portugal, mas sabemos que apenas uma minoria terá quadros clínicos graves e que um número ainda mais restrito resultará em desfecho fatal.

Uma epidemia expõe sem pudor fragilidades e dificuldades, mas terá a capacidade de, ao exacerbar as motivações do fazer positivo, abrir oportunidades para darmos saltos qualitativos e cuidarmos melhor.

Um país de dez milhões de habitantes estará preparado para responder a uma epidemia na medida em que, tal como entre “quem faz Saúde”, não existam barreiras entre os agentes de decisão, de influência ou de opinião, à prossecução do desígnio comum de produzir confiança junto dos cidadãos, naturalmente apreensivos.

Na acção perante a adversidade um grande hospital poderá crescer no reconhecimento do seu valor e sim, está preparado para responder a uma epidemia, porque tem no empenho do seu activo humano a base para a sua capacidade de adaptação.