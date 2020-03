Sócrates admite “pressões genéricas” para a concretização de projectos na Venezuela

O antigo primeiro-ministro José Sócrates admitiu que fazia pressões genéricas para a concretização de projectos na Venezuela. A afirmação foi feita em resposta a uma das perguntas do juiz de Instrução Criminal, Ivo Rosa, que decidiu fazer algumas perguntas a Sócrates, que esta quarta-feira foi ouvido, no Campus da Justiça, em Lisboa, no âmbito do início do debate instrutório da Operação Marquês.

Ivo Rosa confrontou o antigo governante com vários e-mails trocados entre Vítor Escária, que foi seu assessor económico no Governo, e um membro do Governo da Venezuela, nomeadamente no que se refere a um projecto do grupo Lena para a construção de casas de habitação social.

Vítor Escária referia num desses e-mails que o primeiro-ministro o pressionava e que era um tema que lhe era caro.

Sócrates explica que o seu assessor económico escreveu que se sentia pressionado, porque era verdade que pressionava genericamente para a concretização de todos os projectos. “Estávamos a começar a viver uma crise e era preciso equilibrar a balança comercial do país, era preciso aumentar as exportações”, disse, acrescentando que só soube desse projecto das casas de habitação social quando, nos Encontros do Estoril, um representante do Grupo Lena o mencionou.

O tema daquele encontro — fazia vários para preparar viagens ao estrangeiro — era Marrocos, onde ia dois dias depois em visita de Estado. Joaquim Rodrigues, na altura presidente do Grupo Lena, falou de Marrocos e depois abordou a questão da Venezuela.

Sócrates refere que só nessa altura percebeu que o seu gabinete, que fazia a ponte com o Ministério da Economia no âmbito da cooperação económica com outros países, acreditava que seria um negócio difícil de concretizar se o Grupo Lena não investisse lá na criação de uma fábrica.

Sócrates diz então que fazia “uma pressão genérica” para que se concluísse tudo.

O antigo primeiro-ministro, um dos principais arguidos da Operação Marquês, foi respondendo a Ivo Rosa mas sem perder oportunidade para atacar a credibilidade da acusação. Ao longo do depoimento, foi frequente ouvir frases proferidas por José Sócrates tais como estas: “A acusação como não tem nada para acusar inventa”; “a acusação não prova, insulta”; “o Ministério Público vê mal em tudo e só explora o ladro negro das coisas”.

Sem lhe dar saída às provocações, o juiz Ivo Rosa insistia que Sócrates se cingisse ao que lhe estava a ser perguntado.