Defesa de Rosa Grilo vai pedir novo julgamento

A defesa de Rosa Grilo vai pedir que seja declarada a nulidade do julgamento que culminou, esta terça-feira, com a condenação da viúva do empresário e triatleta Luís Grilo a uma pena de 25 anos de cadeia. No recurso que vai interpor para o Tribunal da Relação, a advogada de Rosa Grilo vai requerer um novo julgamento, por considerar que as alterações que o colectivo de juízes fez, em Janeiro, aos factos constantes da acusação não foram devidamente enquadradas e que os juízes também deveriam ter aceitado os novos meios de prova que apresentou.

