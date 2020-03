Tensões comerciais e coronavírus são os maiores riscos da economia mundial em 2020

Os confrontos económicos entre as principais potências são os riscos mais preocupantes para 2020 e o novo surto de coronavírus pode atrapalhar as cadeias comerciais e de suprimentos. São estas, em termos gerais, as grandes conclusões do mapa de risco político para este ano elaborado pela equipa de especialistas de crédito da Marsh JLT Specialty, e que reflectem as conclusões do Global Risks Report 2020 do Fórum Económico Mundial.

Continuar a ler