PSD força explicações sobre PPP esta sexta-feira

O PSD marcou para esta sexta-feira um debate sobre o polémico decreto-lei do Governo que muda as regras e os poderes para o lançamento de parcerias público-privadas (PPP). No texto que sustenta o pedido de apreciação parlamentar o PSD deixa em aberto se proporá a revogação do diploma do executivo ou se se ficará por propostas de alteração que evitem o aumento da discricionariedade na constituição de PPP e a redução da transparência no processo.

Continuar a ler